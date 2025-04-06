Полиция Петербурга опубликовала кадры серьёзной аварии в Красногвардейском районе. ДТП произошло вечером 5 апреля на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина.
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Полиция Петербурга опубликовала кадры серьёзной аварии в Красногвардейском районе. ДТП произошло вечером 5 апреля на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Косыгина.