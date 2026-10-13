Buzzfeed Celebrity
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Buzzfeed Celebrity

19 подписчиков

8 Fascinating "Avatar: Seven Havens" Behind-The-Scenes Stories From The Creators And Cast

8 Fascinating "Avatar: Seven Havens" Behind-The-Scenes Stories From The Creators And Cast

While at NYCC, the Avatar: Seven Havens creators, executive producers, and voice cast opened up about the origins and worldbuilding of Ellora, and bringing Pavi, Nisha, and Jae to life.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым