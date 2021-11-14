Великобритания обвинила Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе

Smi TodayПолитикаВеликобритания обвинила Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границеГлава британского МИД Лиз Трасс назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииНикос ГеоргиадисРоссия никому ничего в Европе не должна и не обязана помогать. Сами создали хаос в ближней Азии и на Ближнем Востоке ,сами его и преодолевайте героически!Ответить18 час.
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