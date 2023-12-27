97-летний ветеран войны пришел в астраханский штаб, чтобы поставить подпись в поддержку Путина

Вчера председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов вместе с представителями движения «Волонтеры Победы» посетили ветерана Великой Отечественной войны Степана Ивановича Гладилина и поздравили его с наступающим Новым годом.
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