Бирюков намекнул на возможный трансфер в 2Drots: «Далее ход за Некитом»

Кирилл Бирюков написал в телеграм-канале сообщение о 2Drots.  «После финала, была переписка с Некитом, на следующий день мы видимся на вокзале.

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