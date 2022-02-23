Защитник «Лилля» Фонте о 0:2 с «Челси»: «У нас были моменты, но на таком уровне нужно забивать»

Жозе Фонте высказался после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). Защитник «Лилля» остался недоволен реализацией голевых моментов.
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