Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Зимин
    Козлы долбанные, спорт вне политики.УЕФА перенесет фи...
  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...

Защитник «Лилля» Фонте о 0:2 с «Челси»: «У нас были моменты, но на таком уровне нужно забивать»

Жозе Фонте высказался после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:2). Защитник «Лилля» остался недоволен реализацией голевых моментов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх