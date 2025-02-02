Харьков превращается в «женский город» из-за массовой мобилизации мужчин, заявляет Виталий Ганчев Сергеева ТатьянаГлава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что город Харьков фактически превратился в «женский город» из-за активной мобилизации мужчин в Вооружённые силы Украины (ВСУ).
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