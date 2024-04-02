«Мы — зазаборье»: зачем открывать двери психоневрологических интернатов

В Нижегородском художественном музее открыли выставку «ПНИ. Самая закрытая выставка России». Она посвящена системе психоневрологических интернатов и рассказывает об этом явлении с самых разных сторон: показывает проблемы тех ПНИ, где в людях с ментальными нарушениями видят не людей, а получателей социальных услуг (ПСУ); дает положительные примеры интернатов, открытых для волонтеров и посетителей; демонстрирует альтернативу в виде домов сопровождаемого проживания; освещает внутренний мир жителей ПНИ через их искусство.