Эксперты предупредили о новом мошенничестве в Telegram

Эксперты рассказали о новом мошенничестве в Telegram. Злоумышленники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям сообщения с вопросом «Это ты на фото?» и прикреплять к ним файл с вредоносной программой, рассказала эксперт Алла Храпунова.
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