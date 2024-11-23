Эксперты предупредили о новом мошенничестве в Telegram

Эксперты рассказали о новом мошенничестве в Telegram. Злоумышленники для получения доступа к данным жертвы стали отправлять пользователям сообщения с вопросом «Это ты на фото?» и прикреплять к ним файл с вредоносной программой, рассказала эксперт Алла Храпунова.