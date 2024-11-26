Бегут, не дожидаясь приказа. ВСУ уходят из Донбасса в Запорожскую область

Сергей Адамов 25ноября 2024 г. Российская армия движется к полному освобождению Донбасса. Наступление продолжается на ряде участков фронта по всей территории ДНР, при этом самые тяжёлые бои развернулись севернее и южнее Курахово.
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