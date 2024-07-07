В Воронежской области объявлено ЧС из-за пожара на складе боеприпасов, вызванного падением украинского БПЛА

ФОТО: RU.FREEPIK.COM В Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с пожаром на складе боеприпасов, спровоцированным падением украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
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