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Региональная Юридическая Служба

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В Воронежской области объявлено ЧС из-за пожара на складе боеприпасов, вызванного падением украинского БПЛА

В Воронежской области объявлено ЧС из-за пожара на складе боеприпасов, вызванного падением украинского БПЛА

ФОТО: RU.FREEPIK.COM В Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с пожаром на складе боеприпасов, спровоцированным падением украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

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