Sport24: «Зенит» интересуется Хлусевичем, Скопинцевым, Тикнизяном и Горшковым

Санкт-петербургский «Зенит» ищет левого защитника среди игроков Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщается Sport24, сине-бело-голубые рассматривают кандидатуры Даниила Хлусевича из московского «Спартака», Дмитрия Скопинцева из столичного «Динамо», Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» и Юрия Горшкова из самарских «Крыльев Советов».