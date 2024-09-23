Как стать владельцем доходной недвижимости в столице?

Нижегородцы в числе лидеров по интересу к недвижимости в Московском регионе. Как показало недавнее исследование сервиса «Авито Недвижимость», жители нашей области — в пятерке наиболее активных покупателей столичных «квадратов».
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