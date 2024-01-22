9 лучших и худших вещей, которые можно добавлять в ванну

Некоторые добавки для ванны способствуют расслаблению и увлажнению, в то время как другие могут привести к раздражению и инфекции мочевыводящих путейВы считаете, что уход за собой включает в себя приятную тёплую ванну? Расслабление с головы до ног, которое даёт ванна, даже может принести пользу здоровью.