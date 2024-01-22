«iDeaWay»
ГлавнаяСаморазвитиеТехнологииДомЗдоровье и красотаХоббиЕдаЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«iDeaWay»

2 подписчика

9 лучших и худших вещей, которые можно добавлять в ванну

9 лучших и худших вещей, которые можно добавлять в ванну

Некоторые добавки для ванны способствуют расслаблению и увлажнению, в то время как другие могут привести к раздражению и инфекции мочевыводящих путейВы считаете, что уход за собой включает в себя приятную тёплую ванну? Расслабление с головы до ног, которое даёт ванна, даже может принести пользу здоровью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх