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США обсуждают с Киевом вопрос применения западного оружия по территории России. НАТО – приветствует

США обсуждают с Киевом вопрос применения западного оружия по территории России. НАТО – приветствует

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной вопрос выбора целей для переданных ей американских вооружений.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Генсек НАТО заявил, что приветствует удары по территории России. Пора и нам сказать, что ответ будет тем, кто это оружие изготовил и направил на Россию. К этому всё равно придём, но с большими потерями.
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