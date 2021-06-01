Девушка выкупила соболя на меховой ферме. Теперь эта красотка ее любимый питомец

Уши, лапы, хвостДети и семьяДевушка выкупила соболя на меховой ферме. Теперь эта красотка ее любимый питомецДевушка по имени Женя выкупила а меховой ферме соболя. Малышка должна была стать шубой, но ей повезло.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьIlana KarapetyanОдному повезло ... а миллионам других ...Элеонора КоганМолодец женя, спасла Уму!!!А что стало с её сёстрами и другими питомцами?Светлана ВойтовичЖенечка, Вы молодец большая!!!! Все бы отказались от шуб и стали бы ЧеловекамиКомментировать
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