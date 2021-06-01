Уши, лапы, хвост

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Девушка выкупила соболя на меховой ферме. Теперь эта красотка ее любимый питомец

Девушка выкупила соболя на меховой ферме. Теперь эта красотка ее любимый питомец

Девушка по имени Женя выкупила а меховой ферме соболя. Малышка должна была стать шубой, но ей повезло.

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Ilana Karapetyan
Одному повезло ... а миллионам других ...
Элеонора Коган
Молодец женя, спасла Уму!!!А что стало с её сёстрами и другими питомцами?
Светлана Войтович
Женечка, Вы молодец большая!!!! Все бы отказались от шуб и стали бы Человеками

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