Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Соединённые Штаты сделали первый шаг к выходу из ООН

Соединённые Штаты сделали первый шаг к выходу из ООН

Группа сенаторов-республиканцев внесла законопроект под названием "Акт о полном выходе из Организации Объединённых Наций в 2025 году" (Disengaging Entirely From the United Nations Debacle Act of 2025).

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