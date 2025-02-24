Как избавится от муравейника на участке

Избыточное количество муравьев на участке чревато не только для растений, но и плохо в целом. Муравьи постоянно натаскивают грунт на садовые дорожки, бетон, тротуарную плитку, от чего приходится чаще подметать.
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