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Газета.ру

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Психолог Миллер: при депрессии каддл-пати могут серьезно навредить

Психолог Миллер: при депрессии каддл-пати могут серьезно навредить

Ставшие популярными среди россиян каддл-пати или обнимательные вечеринки действительно могут в некоторых случаях помочь в борьбе со стрессом и на время помочь тем, кто чувствует себя одиноким.

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