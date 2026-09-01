Психолог Миллер: при депрессии каддл-пати могут серьезно навредить

Ставшие популярными среди россиян каддл-пати или обнимательные вечеринки действительно могут в некоторых случаях помочь в борьбе со стрессом и на время помочь тем, кто чувствует себя одиноким.
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