Секреты идеального какао от Льва Борисовича

Наступает лучшее время пить этот вкусный сладкий напиток! 123RF/legion-media.ruКогда вы заходите домой, уставшие после долгого дня или прогулки, так здорово выпить теплое восхитительное какао! Ингредиенты 250 мл молока (можно использовать растительное) 1 столовая ложка какао 50 мл сгущенного молока 1-2 столовые ложки коричневого сахара 1 чайная ложка ванильного сахара 25 г мелко нарезанного темного или молочного шоколада 1 чайная ложка кукурузного крахмала Тертый шоколад и маршмеллоу для подачи ПриготовлениеНагрейте молоко, сгущенку и шоколад в небольшой кастрюле на слабом огне, пока шоколад не растает.