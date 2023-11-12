В США требуют объяснений от Нетаньяху по поводу контроля над Газой

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лина любимцева

В МОРЕ, рядом с сектором Газа, обнаружены огромные запасы природного ГАЗА!!... ПОТОМУ Израиль и развязал войну против сектора Газа, устроив провокацию с музыкальным фестивалем и "резней еврейских детей" (САМИ ЖИДЫ ЭТО ВСЕ И СДЕЛАЛИ, своих детей даже не пожалели.. - фашисты!!!) чтобы выдворить оттуда всех палестинцев, обвинив в преступления ХАМАС Потом оккупировать сектор и свободно качать газ.... ...Это потому происходит, что США сейчас захвачен жЫдами и будет плясать под их дудку... ЧЕГО ДРЕМЛЕТЕ, АМЕРИКАНЦЫ?!! До-дремлетесь... И в президенты выбирайте АДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ. А не престарелых дебилов, "родившихся в Израиле"!!