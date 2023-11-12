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Свежие комментарии

В США требуют объяснений от Нетаньяху по поводу контроля над Газой

После заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяха о том, что еврейское государство после окончания военной операции в сектора Газа рассчитывает на сохранение за собой контроля в сфере безопасности, администрация президента США Джо Байдена потребовала у него объяснений.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
В МОРЕ, рядом с сектором Газа, обнаружены огромные запасы природного ГАЗА!!... ПОТОМУ Израиль и развязал войну против сектора Газа,  устроив провокацию с музыкальным фестивалем и &quot;резней еврейских детей&quot; (САМИ ЖИДЫ ЭТО ВСЕ И СДЕЛАЛИ, своих детей даже не пожалели.. - фашисты!!!) чтобы выдворить оттуда всех палестинцев,  обвинив в преступления ХАМАС Потом оккупировать  сектор и свободно качать газ.... ...Это потому происходит, что  США сейчас захвачен жЫдами и будет плясать под их дудку... ЧЕГО ДРЕМЛЕТЕ, АМЕРИКАНЦЫ?!! До-дремлетесь... И в президенты выбирайте АДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ. А не  престарелых дебилов, &quot;родившихся в Израиле&quot;!!
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