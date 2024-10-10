Военнослужащие Вооруженных сил Украины убивают 90% сослуживцев, которые желают сдаться в плен. Об этом заявил боец штурмового подразделения 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск ВС РФ с позывным «Штурман».
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