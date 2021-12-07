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Ноябрьские спортсмены успешно отстрелялись в Ижевске

Ноябрьские спортсмены успешно отстрелялись в Ижевске

Две бронзовые медали завоевали ямальские спортсмены в Ижевске, где в понедельник, 6 декабря, завершились Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия.

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