Ноябрьские спортсмены успешно отстрелялись в Ижевске

Две бронзовые медали завоевали ямальские спортсмены в Ижевске, где в понедельник, 6 декабря, завершились Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия.
Две бронзовые медали завоевали ямальские спортсмены в Ижевске, где в понедельник, 6 декабря, завершились Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия.
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