Орбан: лидеры Евросоюза на саммите пытались выяснить, что в голове у Зеленского

Они спрашивали украинского лидера о происходящем на линии фронта Лидеры государств, входящих в состав ЕС, на саммите сообщества общались с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью выяснить, что у него в голове и что происходит на линии фронта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.