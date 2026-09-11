MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Французское агентство Proparco выделяет $20 млн финкомпании EVF для климатических проектов и женского бизнеса

Французское агентство Proparco выделяет $20 млн финкомпании EVF для климатических проектов и женского бизнеса

Французский институт финансирования развития Proparco (входящий в группу Agence Française de Développement, AFD) заключил соглашение о предоставлении стартового кредита в размере 20 миллионов долларов США вьетнамской финансовой компании EVF General Finance Joint Stock Company (EVF).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым