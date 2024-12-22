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В Вологде торжественно открыли памятник Сталину

В Вологде торжественно открыли памятник Сталину

Фото из телеграм-канала Г.Филимонова Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об открытии в Вологде памятника Иосифу Сталину.

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Комментарии
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W
Walery
Ветер Истории наводит порядок с Стране... вот только для начала Памятник хорошо бы более величественных габаритов иметь.  Дабы таких как &quot;александр&quot; морально задавливал!
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12 час.
Сэм Самуилович
Мешают такие долбодятлы как ты! Альтернативы предоставить не в силах, но вафельник свой и свои же булки, методично раскрываете, мрази!
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Будут, обязательно будут!
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4 час.

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