Фото из телеграм-канала Г.Филимонова Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об открытии в Вологде памятника Иосифу Сталину.
В Вологде торжественно открыли памятник Сталину
Комментарии
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W
Walery
Ветер Истории наводит порядок с Стране... вот только для начала Памятник хорошо бы более величественных габаритов иметь. Дабы таких как "александр" морально задавливал!
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12 час.
Сэм Самуилович
Мешают такие долбодятлы как ты! Альтернативы предоставить не в силах, но вафельник свой и свои же булки, методично раскрываете, мрази!
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11 час.
вд
валерий двойнишников
Будут, обязательно будут!
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4 час.
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