⚡️Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым Минобороны России Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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⚡️Дежурными средствами ПВО были уничтожены четыре авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow» и семь БПЛА над территорией Республики Крым Минобороны России Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.