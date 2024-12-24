В России отзывают почти 56 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

В России приступили к отзыву более 55 тысяч автомобилей марок Volkswagen и Skoda. Согласно информации от Росстандарта, в рамках этой сервисной акции будет отозвано 55 684 машины, среди которых 31 741 модель Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo.
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