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В России отзывают почти 56 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

В России отзывают почти 56 тысяч автомобилей Volkswagen и Skoda

В России приступили к отзыву более 55 тысяч автомобилей марок Volkswagen и Skoda. Согласно информации от Росстандарта, в рамках этой сервисной акции будет отозвано 55 684 машины, среди которых 31 741 модель Skoda Rapid и 23 943 Volkswagen Polo.

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