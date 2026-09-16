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Мировое обозрение

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Защита PlayStation 2 пала спустя 27 лет — секретный чип MechaCon пришлось изучать четыре года

Защита PlayStation 2 пала спустя 27 лет — секретный чип MechaCon пришлось изучать четыре года

Канадский исследователь ретро-техники, выступающий под псевдонимом DiscoStarslayer, завершил обратное проектирование защитного чипа CXP102064 MechaCon — того самого компонента, что стоял на первых ревизиях PlayStation 2 с момента её выхода в 1999 году.

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