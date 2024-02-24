Названы заболевания, симптомом которых является внезапный обморок Обморок может быть симптомом анемии, гипогликемии, эпилепсии, а также нарушения кровообращения или понижения артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств, рассказала терапевт Иванова Ксения Сергеевна.