Успенская живет без российского гражданства и с пенсией в 140 тыс. рублей

И Иван С "пенсией"- не уверен. Всего вероятнее, что после 90 дней вне той страны, пенсия теряется. Возможно, есть и ограничения по доходам, если они превышают какую-то по закону сумму. Успенская по маме - русская, мать умерла в младенчестве, отец переженился и новые дети, Любу спихнул бабушке (своей матери), откуда она и сбежала лет в 15, куда глаза глядят. До её первых успехов, ей можно не завидовать. А, потом, зачем считать чужие деньги? Российскую пенсию она на получает, зарабатывает сама. Кто не хочет, на концерты НЕ идёт. Гадости не говорит и не делает,- старушенция. О чём речь? Где и в чём проблема? Иван Ше.

Александр Ляшенко Нет проблемы, она у тебя, ты так натужно впрягся. что возникает к тебе вопрос, а с какой целью? И не грузи нас про "после 90 дней вне". сам же написал выше: "Кто не хочет, на концерты НЕ идёт ..."