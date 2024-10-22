НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей

Студенческий бэби-бум: в общежитиях Крыма появятся комнаты для семей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В студенческих общежитиях Крыма создадут комнаты для молодых семейных пар, а также детские комнаты, где можно будет оставить ребенка на время занятий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх