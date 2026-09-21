Экс-форвард НХЛ Хэйс завершил карьеру после 5 матчей в «Ак Барсе»: «Организм не позволяет играть на том уровне, на котором я бы хотел»

34-летний нападающий « Ак Барса » Кевин Хэйс объявил о завершении карьеры. Он перешел в клуб Фонбет чемпионата КХЛ в это межсезонье, подписав контракт на один сезон с зарплатой 80 млн рублей: провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.