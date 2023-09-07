Эксперты допускают прибыль банков свыше рекордных ₽2,6 трлн

Владимир Самборский

Из истории. Капитализм начался мощная индустриализация стран. В наше время индустрия (промышленность) еле выживает, многие заводы или еле дышат,или в банкротном состоянии (например, в Перми ее гордость и слава - Мотовилихинские заводы. А вот банковский капитализм в наше время - процветает,хотя в принципе банки ничего не производят! Конечно, финансы - это "кровь" для промышленности. Но кроме "крови" есть еще "скелет"и "мышцы", не говоря уж о прочем. А вот это все находится в плачевном состоянии... Пора,друзья мои, возвращаться к социализму, чтобы не только "белые воротнички" (так сейчас можно назвать сотрудников банков) процветали...