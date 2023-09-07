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Эксперты допускают прибыль банков свыше рекордных ₽2,6 трлн

Эксперты допускают прибыль банков свыше рекордных ₽2,6 трлн

АКРА: прибыль банков в 2023 году может установить рекорд, превысив ₽2,6 трлнЧистая прибыль российских банков в 2023 году может составить рекордные 2,6 трлн руб.

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Комментарии
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Россиянин
С такими  бешеными процентами на кредиты, неудивительно.
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17 час.
Владимир Самборский
Из истории. Капитализм начался мощная индустриализация стран. В наше время индустрия (промышленность) еле выживает, многие заводы или еле дышат,или в банкротном состоянии (например, в Перми ее гордость и слава - Мотовилихинские заводы. А вот банковский капитализм в наше время - процветает,хотя в принципе банки ничего не производят! Конечно, финансы - это &quot;кровь&quot; для промышленности. Но кроме &quot;крови&quot; есть еще &quot;скелет&quot;и &quot;мышцы&quot;, не говоря уж о прочем. А вот это все находится в плачевном состоянии... Пора,друзья мои, возвращаться к социализму, чтобы не только &quot;белые воротнички&quot; (так сейчас можно назвать сотрудников банков) процветали...
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16 час.

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