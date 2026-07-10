Забастовка в Норвегии обошлась нефтегазовой отрасли в 2,4 млн баррелей добычи Забастовка, объявленная профсоюзом Safe в нефтегазовой отрасли Норвегии, вступила в третью неделю.
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Забастовка в Норвегии обошлась нефтегазовой отрасли в 2,4 млн баррелей добычи Забастовка, объявленная профсоюзом Safe в нефтегазовой отрасли Норвегии, вступила в третью неделю.
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