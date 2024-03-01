Менее 30% петербуржцев оставались курящими к концу 2023 года

Также снизилась интенсивность курения. По результатам экспресс-анализа Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, в 2023 году сравнительно с 2022 годом доля активных потребителей табака составила 29,3% взрослого населения Северной столицы.
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