Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В зале повисла звенящая тишина. Лавров в ОБСЕ всего одной фразой заставил главу МИД Армении впасть в ступор

В зале повисла звенящая тишина. Лавров в ОБСЕ всего одной фразой заставил главу МИД Армении впасть в ступор

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Приключилась ну очень интересная история.

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Комментарии
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SM
Sergey Mosyagin
Эти у власти пока, а потом бросят армян, страну, как на Украине ющенки, яценюки и т.д. Суверенитет должен быть, но жизнь с соседями и давними партнёрами должна сохранятся для народа...
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6 час.
Зоя Копань
Какие границы, опа на, у нас уже с Арменией граница появилась?
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3 час.
Алексей Сафронов
Хочется верить что ара, как и сегодня укрожопия, сможет успешно самоликвидироваться. Надеюсь что на её месте, как это произошло в начале прошлого века, появятся народ, который не ставит на первое место самолюбование и русофобию.
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