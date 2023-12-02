В зале повисла звенящая тишина. Лавров в ОБСЕ всего одной фразой заставил главу МИД Армении впасть в ступор

SM Sergey Mosyagin Эти у власти пока, а потом бросят армян, страну, как на Украине ющенки, яценюки и т.д. Суверенитет должен быть, но жизнь с соседями и давними партнёрами должна сохранятся для народа...

Зоя Копань Какие границы, опа на, у нас уже с Арменией граница появилась?