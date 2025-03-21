В Тульской области могут появиться цифровые панели управления для губернатора

Тульское правительство собирается перейти на цифровую систему управления. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы региона Дмитрия Миляев с руководителем аппарата российского правительства Дмитрием Григоренко.
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