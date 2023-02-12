«Музыка не терпит вранья и фальши»: группа Тутси о будущем российского шоу-бизнеса

Российская женская поп-группа «Тутси» начала свою творческую деятельность в 2004 году. За почти 20-летний творческий путь коллектив выпускниц «Фабрики звезд» пережил распад и воссоединение группы, написал десятки композиций и снял семь ярких клипов.