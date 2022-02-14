Александр Коган: «Валиева до последней минуты не знала, что происходит. Мы благодарны CAS за справедливое решение, в котором возобладал здравый смысл»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Камилы Валиевой.

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