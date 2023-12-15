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Глава Минфина РТ Радик Гайзатуллин: Финансирование национальных проектов в Республике Татарстан на 2023 год составляет 45,2 млрд. рублей

Совместная коллегия Министерства финансов Республики Татарстан, Управления Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, Управления Федерального казначейства по Республике Татарстан состоялась сегодня в Доме Правительства РТ.

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