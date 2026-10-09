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Силы ПВО за ночь ликвидировали 14 дронов в Тульской области

Силы ПВО за ночь ликвидировали 14 дронов в Тульской области

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 14 дронов в Тульской области. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

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