Конвейер с письмом: мошенники заваливают жертв спамом перед атакой

Массовая рассылка SMS на номер российского абонента всё чаще становится началом фишинговой атаки. «Артподготовка» нужна аферистам для усыпления бдительности перед основным ударом — как правило, это звонок «от мобильного оператора» для подключения услуги «антиспам» или подтверждения номера.