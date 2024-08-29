Конвейер с письмом: мошенники заваливают жертв спамом перед атакой

Массовая рассылка SMS на номер российского абонента всё чаще становится началом фишинговой атаки. «Артподготовка» нужна аферистам для усыпления бдительности перед основным ударом — как правило, это звонок «от мобильного оператора» для подключения услуги «антиспам» или подтверждения номера.
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