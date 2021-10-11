На севере Китая автобус с 51 пассажиром упал в реку, без вести пропали 13 человек

ПЕКИН, 11 окт - РИА Новости. Тринадцать человек числятся пропавшими без вести после того, как автобус упал в реку в китайской северной провинции Хэбэй, сообщает в понедельник Центральное телевидение Китая.
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