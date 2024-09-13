23 пары из Архангельской област сыграют свадьбу в пятницу 13-го

Для современных влюбленных пар разного рода суеверия, касающиеся этой даты, являются обычными пережитками прошлогоОб этом свидетельствует количество поданных заявлений на регистрацию брака: 13 сентября планируют создать семью 23 пары Поморья.
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