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Как починить протекающий садовый шланг: основные проблемы и решения

Как починить протекающий садовый шланг: основные проблемы и решения

Незначительные протечки не означают, что нужно выбрасывать совершенно исправный шлангКогда погода становится теплее и многие начинают перетаскивать и садовый инвентарь из гаража или подвала во двор или на свой газон — к сожалению, можно заметить, что не всё пережило зиму невредимым.

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