У замглавы Ростовской области Рачаловского нашли 7 тыс. кв. м недвижимости

Замгубернатора Ростовской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, о задержании которого стало известно ранее, и его супруга владели более чем 7 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии