Полицией Якутии задержаны 2 новосибирца за помощь в переводе онлайн-аферистам денег жертв их обмана

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из отдела МВД России по Вилюйскому району в городе Новосибирске задержаны двое посредников дистанционных аферистов, которые занимались переводом похищенных у пожилых россиян денежных средств.