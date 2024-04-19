Полицией Якутии задержаны 2 новосибирца за помощь в переводе онлайн-аферистам денег жертв их обмана

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с коллегами из отдела МВД России по Вилюйскому району в городе Новосибирске задержаны двое посредников дистанционных аферистов, которые занимались переводом похищенных у пожилых россиян денежных средств.
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