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Безработный из Новодвинска пьяным зашел в храм и напал на женщину

Безработный из Новодвинска пьяным зашел в храм и напал на женщину

На место ЧП были оперативно вызваны сотрудники Росгвардии.Инцидент в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Новодвинске произошел еще в субботу, 13 июля.

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