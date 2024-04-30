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Судимый за нападение на полицейского устроил смертельное ДТП в Зеленограде

Судимый за нападение на полицейского устроил смертельное ДТП в Зеленограде

Пьяный водитель «Омода» спровоцировал смертельное ДТП в Зеленограде. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы Фигурант уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского спровоцировал смертельное ДТП на пересечении улиц Логвиненко и Андреевка в Зеленограде.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Либеральное отношение к подонкам на железках приводит к убийствам невинных людей! А эта сволочь  отделается 5-7 годами отсидки и всё начнётся с начала!
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